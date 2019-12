Diary of a Future President: svelata la data d'esordio per la nuova serie su Disney+

Disney ha recentemente reso pubblico il primo poster dedicato all'imminente serie TV Diary of a Future President che ne annuncia la data di debutto ufficiale all'interno della piattaforma streaming Disney+, disponibile negli Stati Uniti dallo scorso 12 novembre.

Finora la serie TV più importante e rappresentativa per Disney+ è stata sicuramente The Mandalorian, ideata da Jon Favreau e ambientata nell'universo immaginario di Star Wars, che grazie anche al successo ottenuto dall'icona Baby Yoda ha ottenuto un notevole consenso da parte dei fan del brand, confermato ulteriormente dai risultati di Disney+ nelle ricerche google.

Ma si avvicina il momento anche per il debutto di altri prodotti inediti e uno di questi è Diary of a Future President. Il poster pubblicato da Disney - che potete visionare in calce all'articolo - mostra Elena (Tess Romero), la protagonista, sul divano mentre vicino a lei ci sono il fratello Bobby (Charlie Bushnell), la madre Gabi (Selenis Leyva) e Sam (Michael Weaver), un avvocato che ha da poco iniziato una relazione insieme a Gabi. Sopra il poster si può leggere 'La leader di domani adesso una studente delle scuole medie' mentre più in basso si possono notare il titolo della serie, il logo di Disney+ e infine la data d'esordio: 17 gennaio 2020.

Diary of a Future President è incentrata sulla figura di Elena una ragazza americana-cubana di dodici anni alle prese con un viaggio che un giorno la porterà a diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. Nel frattempo, però, attraverso il suo diario noi assistiamo alla vita della protagonista durante il difficile periodo delle scuole medie.

Cosa ne pensate di questa nuova serie in arrivo su Disney+? Tra i produttori esecutivi è presente anche Gina Rodriguez, la storica protagonista di Jane the Virgin.