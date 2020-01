Diary of a Future President: il primo trailer della serie tv di Disney+

Tra i contenuti originali che Disney+ proporrà a breve per i propri abbonati ci sarà anche la serie Diary of a Future President. Nelle scorse ore Disney+ ha pubblicato il primo full trailer della serie che sarà disponibile prossimamente per gli utenti della nuova piattaforma streaming che ha già ottenuto grande successo grazie a The Mandalorian.

In Diary of a Future President ci viene raccontata la storia di un futuro leader. Attraverso la narrazione di un diario della dodicenne Elena, la nuova family comedy ad episodi segue il percorso di alti e bassi di Elena durante la scuola media, dalla quale è partita fino ad arrivare all'età adulta e diventare presidente.

Diary of a Future President s'ispira all'infanzia della creatrice, Ilana Peña, ed è prodotta dalla I Can and I Will Productions di Gina Rodriguez, che ha diretto il primo episodio e vi recita come guest star nel ruolo di Elena da adulta.



La serie vede la partecipazione di Tess Romero, nel ruolo della giovane Elena, una dodicenne inesperta e super osservatrice, con un radicato punto di vista, che vaga per il mondo con uno scopo e una forte sicurezza.

Charlie Bushnell interpreterà Bobby, dolce e dispettoso fratello maggiore di Elena. Selenis Leyva è l'amorevole madre Gabi mentre Michael Weaver è Sam, un avvocato che inizia una relazione con Gabi.

In questi giorni un analista ha provato ad individuare il numero esatto di abbonati a Disney+; inoltre è stata annunciata la data della première di The Clone Wars 7.