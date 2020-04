Diavoli 2: la seconda stagione sarà ambientata nell'epoca del Coronavirus

Guido Maria Brera, autore del romanzo I Diavoli, dal quale è tratta la serie tv Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, ha lavorato anche in qualità di sceneggiatore allo show prodotto da Sky Italia. Brera ha parlato della seconda stagione della serie, spiegando che verrà ambientata nell'epoca del Coronavirus, quindi proprio nel 2020.

"Stiamo lavorando a Diavoli 2 che inizia con i personaggi che si incontrano in un bar di Milano in questi giorni: l'apertura della stagione sarà ambientata proprio in questi giorni" ha spiegato Brera.

Intervistato da Candida Morvillo in una live, Guido Maria Brera ha confermato il proseguo dei lavori da parte degli sceneggiatori della serie, dopo l'uscita della prima stagione che ha visto per la prima volta Alessandro Borghi recitare in lingua inglese, al fianco di una star del piccolo schermo americano come Patrick Dempsey.



"Dempsey è stato affascinato da questo ruolo né buono né cattivo. Il suo è un ruolo sorprendente che rappresenta un po' l'intera cupola della finanza mondiale, con i suoi pro e i suoi contro" ha spiegato Brera.

L'autore si è soffermato anche sul lavoro di Alessandro Borghi:"Si è preparato a questa serie con un metodo simile a quello che usa per i film, come i grandi attori americani: è entrato pienamente nella parte. La differenza tra Alessandro Borghi e Massimo Ruggero [il personaggio] è stata pressoché inesistente".

Borghi ha commentato Diavoli insieme ai The Jackal proprio nei giorni scorsi. Diavoli ha fatto registrare un esordio da record su Sky Atlantic.