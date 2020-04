Diavoli, Alessandro Borghi sulla nuova serie di Sky: 'Può guardarla anche mia nonna'

Arriva oggi venerdì 17 aprile, in anteprima assoluta su Sky Atlantic e NOW TV, il thriller finanziario Diavoli. Ne parla Alessandro Borghi con Sky TG24.

Diavoli è un adattamento del best seller I Diavoli di Guido Maria Brera, girato in inglese, con un cast internazionale e trasmesso in anteprima qui in Italia, il paese di Alessandro Borghi, uno dei dei due protagonisti, che ai microfoni di Sky TG24 racconta un po' cosa aspettarsi da questo Sky Original ambientato nel mondo della finanza.

"Il mondo della finanza in questi anni è stato raccontato con molti luoghi comuni, soprattutto dal punto di vista americano, con l’uomo di finanza che sperpera. Con 'Diavoli' abbiamo cercato di portare sullo schermo una cosa diversa" spiega Borghi, interprete di Massimo Ruggero, il perfetto esempio di self-made man che dopo alcune vicissitudini, si ritroverà a dover mettere in discussione il rapporto con il suo mentore, Dominic Morgan (Patrick Dempsey).



“I diavoli non sono i cattivoni della finanza che pensano solo ai loro interessi e sperano che tutti gli altri stiano male e loro invece no. C’è una grande necessità in questa serie, che è quella di raccontare questi uomini che vengono chiamati diavoli semplicemente perché hanno la responsabilità di mantenere l’ordine in un momento di estremo caos. E questo come si fa? Si fa, a volte, perndendosi carico di scelte che probabilmente potrebbero essere il male minore. Il male è, nella maggior parte dei casi, una cosa soggettiva: quello che per te potrebbe essere il male minore per altri potrebbe essere quello maggiore" continua l'attore, che aveva già parlato assieme a Dempsey dell'etica nella finanza "Questi diavoli sono delle persone che hanno una grandissima responsabilità di gestione del potere. E quando parlo di caos... È stata una serie quasi profetica della crisi che c'è questo momento, in cui c’è la necessità di qualcuno che si prenda la responsabilità di fare delle scelte per il bene della collettività”.

È anche per questo che Diavoli è una serie per tutti, non solo per chi è del campo o ristretta a una particolare fascia d'età, come ribadisce anche Borghi: “Secondo me è importante non collocare 'Diavoli' soltanto per una fascia di spettatori. È assolutamente un prodotto in grado di arrivare alla stessa maniera a tutti: c’è una correlazione molto stretta tra la finanza che andiamo a raccontare e la nostra vita di tutti i giorni, come cittadini e come essere umani".



E conclude Borghi, elaborando ulteriormente: "Nella nostra serie c'è ovviamente una parte tutta dedicata all'intrattenimento, che è sacrosanta. [...] Ma c'è anche tutto un filone 'più tecnico', legato alle scelte che vengono prese in ambito di finanza, e a quello che si può spiegare con il famoso Butterfly Effect: se da un lato c'è chi preme un bottone per comprare un'azione, per vendere delle quote, sicuramente dall'altra parte c'è qualcuno che ne subirà le conseguenze, positive o negative che siano. E quel qualcuno potremmo anche essere noi. È qualcosa che può influire anche sul prezzo della spesa, e quindi riguarda anche mia nonna, ecco".