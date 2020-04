Diavoli: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey parlano dell'etica nella finanza

Mentre è stata già confermata la seconda stagione di Diavoli, Patrick Dempsey e Alessandro Borghi hanno discusso dei temi trattati nell'attesa serie prodotta da Sky e ispirata al romanzo scritto da Guido Maria Brera.

Durante una conferenza stampa i due attori hanno risposto alle domande dei vari giornalisti, parlando della loro esperienza nel girare lo show, in particolare Alessandro Borghi ha rivelato di non aver mai avuto un grande interesse per il mondo finanziario: "Per quanto mi riguarda quello della finanza è un mondo sconosciuto, non l'ho mai sfiorato perché non mi interessa la politica e i due mondi sono molto collegati", l'interprete di Massimo Ruggero ha comunque imparato molto sulla finanza e i suoi protagonisti, commentando così il suo personaggio: "Ho capito che i vari luoghi comuni sugli uomini della finanza non sono veri, c'è un certo dualismo in tutti i personaggi, hanno un lato buono ed uno cattivo, questo riguarda anche Massimo Ruggero, non so se è dalla parte giusta".

Patrick Dempsey invece parla dell'attuale situazione, l'emergenza Coronavirus avrà importanti ripercussioni sulla vita di ognuno e sul mondo della finanza: "Vedremo come si evolverà questa situazione, sarà interessante vedere i cambiamenti che avverranno nel futuro".

Ricordiamo che la serie andrà in onda domani venerdì 17 su Sky Atlantic, se non lo avete ancora letta vi segnaliamo la nostra anteprima di Diavoli