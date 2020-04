Diavoli: chi sono gli attori protagonisti della serie Sky

Dopo aver visto il trailer di Diavoli è arrivato il momento di conoscere i protagonisti del nuovo show prodotto da Sky e ispirato al libro di Guido Maria Brera, grazie alle prime foto condivise dall'emittente televisiva.

Nella serie seguiremo le vicende di Massimo Ruggero, personaggio interpretato da Alessandro Borghi, nuovo Head of Trading per la New York - London Investment Bank e le conseguenze della crisi finanziaria del 2008. Come potete leggere nell'immagine presente in calce alla notizia, il grande acume di Massimo per gli affari è stato subito notato dal CEO della banca di investimenti, Dominic Morgan, tra i due si è creato da subito un legame molto stretto, nonostante alcuni segreti presenti nel loro rapporto.

Oltre ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nello show saranno presenti Kasia Smutniak, nella paret di Nina, la moglie di Dominic, donna dal carattere forte e determinato, ma ancora sconvolta dalla morte del figlio. Laia Costa presta il suo volto per Sofia Flores, hacktivista argentina che lavora per il giornale Subterranea. Inoltre troviamo anche Lars Mikkelsen, Lorna Brown, Harry Michell e Malachi Kirby. La serie andrà in onda su Sky Atlantic, a partire dal venerdì 17 aprile alle ore 21:15, se cercate altre informazioni sullo show vi lasciamo con il primo trailer dedicato a Diavoli.