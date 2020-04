Diavoli: la storia di Guido Maria Brera, autore del libro che ha ispirato la serie Sky

E' partito dal niente Guido Maria Brera, autore del libro I Diavoli, storia da cui nasce la serie tv che tra poco vedremo su Sky Atlantic a partire dal 17 aprile.

Non era portato per la finanza, eppure in poco tempo si è ritrovato agli inizi degli anni Duemila in una Londra molto diversa da quella che conosciamo oggi. Senza avere alle spalle studi adeguati, si ritrova co-fondatore di un gruppo che opera nel settore di private banking.

Londra è stata la culla del lavoro manageriale di Guido Maria Brera, ed è proprio da questo mondo che ha preso spunto per arrivare a scrivere I Diavoli, e La fine del tempo, sequel del primo capitolo. C'è molto della sua vita all'interno della storia che racconta la serie tv, perché esiste un filo conduttore tra le conoscenze e gli studi che fa un manager della finanza e quello dello scrittore: entrambi si devono documentare molto per fare in modo che si possa dare vita ad un progetto.

Visto da fuori, il mondo della finanza può sembrare un ambiente spietato dove vince chi arriva primo, anche se in una recente intervista i due attori protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey commentano il mondo finanziario di Diavoli, riconoscendo che si tratta di un mondo molto complesso dove entrano in gioco fattori diversi e complicati da capire se non lo vivi dall'interno.