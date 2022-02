Diavoli, il financial thriller torna su Sky con la stagione 2: ecco quando

La seconda stagione di Diavoli sta per fare il suo debutto su Sky e Now, il financial thriller con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi arriverà con i nuovi nuovi episodi la prossima primavera (nel mese di aprile), come rivelato da teaser trailer da poco diffuso.

Lo show tratto dai best-seller di Guido Maria Brera ci riporta ancora una volta nel complesso mondo dell'alta finanza, dove abbiamo lasciato Massimo Ruggero come CEO della New York-London Investment Bank. La seconda stagione di Diavoli ci catapulta nel 2016, in un mondo ancora non stravolto dalla Brexit mentre l'elezione di Trump è alle porte.

Come rivelato dalla sinossi ufficiale, il personaggio di Alessandro Borghi è sempre più messo in discussione dal board dal colosso per cui lavora e così decide di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA. Improvvisamente veniamo catapultati nel 2020, anno della pandemia, e le cose si faranno ancora più critiche per il mondo di Massimo.

A riprova del suo grande successo, la CW ha comprato i diritti di Diavoli. Staremo a vedere se la seconda stagione riuscirà a confermarsi come una delle produzioni italiane degli ultimi anni. Voi che ne dite?