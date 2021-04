Diavoli: Iniziate le riprese della stagione 2, ecco le prime foto con Alessandro Borghi

Avevamo già scoperto alcuni dettagli sulla seconda stagione di Diavoli, inoltre nelle scorse ore Sky Italia e Lux Vide hanno condiviso le prime foto e la sinossi ufficiale delle prossime puntate inedite dello show.

In calce alla notizia potete trovare le immagini inedite dedicate alle prossime vicende dei protagonisti di Diavoli, serie di successo prodotta da Sky Italia, Lux Vide e Big Light Productions. Oltre a Patrick Dempsey e Andrea Borghi, negli episodi della seconda stagione conosceremo anche i personaggi interpretati da Li Jun Li, nei panni di Wu Zhi, Head of Trading della NYL, mentre Joel De La Fuente sarà Li Wei Cheng, membro del board. L'attrice Clara Rosanger interpreterà invece Nadya Wojcik, personaggio legato a Dominic Morgan. Nella seconda stagione di Diavoli seguiremo ancora le vicende di Massimo Ruggero, CEO del NYL che è riuscito a mandare a monte i piani di Dominic. Per migliorare la sua credibilità con il resto del board, Massimo deciderà di procedere con diverse acquisizioni nel mercato cinese, conoscendo così nuovi investitori. Sarà quindi Dominic ad avvisare Massimo delle intenzioni dei cinesi, impegnati in una guerra contro gli Stati Uniti per ottenere i dati degli utenti.

Se non avete ancora visto la prima parte dello show, vi segnaliamo la nostra anteprima di Diavoli.