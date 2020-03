Diavoli: la serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey si mostra con un nuovo trailer

L'account ufficiale di Sky Atlantic ha diffuso in rete il full trailer di Diavoli, nuova serie sviluppata in collaborazione con HBO che vedrà come protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

"Il più grande inganno del diavolo non è farci credere che non esista, è lusingarci, per non farci vedere che il diavolo siamo noi": è con un riferimento alla celebre frase de I Soliti Sospetti che Sky presenta il nuovo filmato, che potete visionare comodamente in calce alla notizia.

Basata sull'omonimo bestseller di Guido Maria Brera edito da Rizzoli, la trama di Diavoli si svolge nella sede britannica della New York - London Investment Bank, tra le più grandi banche d'investimento della città dove lo spregiudicato Massimo Ruggero (Borghi), Head of Trading, è stato ben accolto dal suo arrivo dall'Italia e cresciuto da Dominic Morgan (Dempsey), CEO della banca. Massimo è il perfetto esempio del self-made man: origini umili, intuito straordinario nel mondo della finanza. È il migliore nel suo campo, ma Dominic, pur rispettandolo, ha degli interessi che lui non può nemmeno immaginare, tanto che, nel bel mezzo di una guerra finanziaria intercontinentale, Massimo dovrà scegliere se allearsi con il suo mentore o combatterlo.

Il primo episodio di Diavoli debutterà su Sky Atlantic il prossimo 17 aprile. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete trovare anche il primo teaser di Diavoli.

