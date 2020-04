Diavoli: la serie Sky ambientata anche in Italia, tra Roma e Costiera Amalfitana

Debutta stasera, venerdì 17 aprile, Diavoli, nuova serie internazionale co-prodotta da Sky Italia. Nello show il protagonista Alessandro Borghi recita per la prima volta in inglese, e sarà doppiato in italiano da un altro attore. La serie è ambientata prevalentemente tra Roma e Londra, ma tra le location c'è anche la Costiera Amalfitana.

Alcune riprese sono avvenute infatti a Cetara, che sarà il borgo di cui è originario Massimo Ruggero, il personaggio interpretato da Alessandro Borghi.

In Diavoli, tratta dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera, l'attore di Sulla mia pelle (grazie al quale ha vinto un David di Donatello come miglior attore protagonista) e di Suburra interpreta uno spregiudicato uomo d'affari, head of trading di una prestigiosa banca, che da Londra arriva a Roma ed è disposto a tutto, anche a sacrificare la sua vita privata, per il successo.

Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Kasia Smutniak, Patrick Dempsey, Laia Costa, Malachi Kirby e Lars Mikkelsen. I registi della serie sono Nick Hurran e Jan Maria Michelini, mentre tra i produttori figurano, oltre a Sky Italia, anche Luca Bernabei di Lux Vide, Sky Studios, Orange Studio e OCS.

Prima ancora del debutto della prima stagione di Diavoli, sappiamo già che ci sarà una seconda stagione, che tratterà anche il tema del Coronavirus.