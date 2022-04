Diavoli: su Spotify il podcast della serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi!

Il teaser trailer di Diavoli ha promesso una nuova stagione in arrivo dal 22 aprile su Sky e in streaming su NOW per la serie con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, ma nel frattempo i fan possono scoprire il podcast ufficiale di Diavoli.

Partendo dalla seconda stagione di Diavoli, infatti, arriva oggi 20 aprile su Spotify e dal 27 aprile sulle altre piattaforme un nuovissimo podcast, coprodotto da Sky Italia e Lux Vide, dedicato ai grandi temi dell’attualità al centro dei nuovi episodi della serie Sky Original: Cinamerica, Bitcoin, Big Data, 5G, finanza dal basso e molto altro, un viaggio tra informazione e intrattenimento per affrontare i temi di grandissima attualità trattati nella serie da un punto di vista più tecnico e divulgativo.

In ogni episodio Massimo Temporelli, autore e host del podcast “F***ing Genius”, sarà con Alessandro Borghi, Guido Maria Brera e due esperti per indagare l’impatto reale della finanza sulla nostra vita. I principali argomenti di attualità affrontati durante questa nuova stagione saranno sviluppati ricalcando la struttura tematica della serie. Ciascuna puntata sarà divisa in due parti: nella prima verrà introdotto il tema di puntata insieme ad Alessandro Borghi e a Guido Brera, nella seconda invece la tematica di attualità in questione sarà sviluppata con due esperti in materia.

