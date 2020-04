Diavoli: la stagione 2 della serie con Alessandro Borghi si farà e tratterà il Coronavirus

Nel corso di una conferenza stampa i produttori di Diavoli, mini-serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera - con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey - hanno confermato l'inizio dei lavori della seconda stagione, che tratterà le conseguenze finanziarie del Coronavirus, con lo script del primo episodio già completato.

La prima stagione della mini-serie Diavoli debutterà il prossimo 17 aprile su Sky Atlantic e racconta come nel romanzo di Brera viene affrontata la crisi economica del 2011. La seconda stagione tratterà invece il post-pandemia e le conseguenze che lascerà il devastante impatto del Coronavirus sulla finanza mondiale.



Considerato il momento che il mondo sta vivendo, gli autori hanno scelto di cavalcare la contemporaneità e il primo episodio vedrà proprio i personaggi di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey incontrarsi in un locale di una New York deserta a causa della pandemia.

Diretta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini, Diavoli è prodotta da Sky Italia, Luca Bernabei di Lux Vide, Sky Studios, Orange Studio e OCS.

Il cast internazionale comprende, oltre a Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, anche interpreti del calibro di Kasia Smutniak, Laia Costa, Malachi Kirby e Lars Mikkelsen.



Su Everyeye trovate il trailer della prima stagione e le prime immagini di Diavoli che mostrano Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

L'interprete di Suburra e Sulla mia pelle è alla prima esperienza in una produzione televisiva internazionale.