Diavoli, The CW acquista la serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey per l'autunno

Con tutti o quasi gli originali The CW rimandati al 2021, il network americano sta cercando di metter su una programmazione autunnale acquistando serie prodotte da altre emittenti. L'ultimo titolo ad aggiungersi al suo calendario? Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Borghi, d'altronde, ce lo aveva detto che Diavoli è una serie per tutti, e dello stesso avviso deve essere anche The CW perché il drama sulla finanza di co-produzione italiana e trasmesso nel nostro paese da Sky andrà in onda il mercoledì sera sul canale americano.

Il thriller internazionale basato sul libro di Guido Maria Brera vede come protagonista proprio Alessandro Borghi, che qui interpreta Massimo Ruggero, il carismatico e spietato self-made man a capo di una delle più importanti banche di investimento al mondo. Assieme a lui, domina la scena Patrick Dempsey, ovvero Dominic Morgan, il CEO della compagnia e mentore di Massimo.

"Dopo che un suo collega ottiene la promozione a cui lui stesso ambiva, Massimo si ritrova invischiato come sospettato principale in un'indagine per omicidio. Nel tentare di riscattare il proprio nome, Massimo viene coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale, ed è costretto a scegliere se stare dalla parte di Dominic o contro di lui".

Nel cast di Diavoli anche Kasia Smutniak, Lars Mikkelsen, Harry Michell Laia Costa, Malachi Kirby, Pia Mechler e Paul Chowdhry.