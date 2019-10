Dick, Conner e Blackfire: Brenton Thwaites sulle novità della seconda stagione di Titans

Brenton Thwaites, che nel corso della stessa intervista con Collider aveva già parlato di Nightwing, si sofferma ora su Dick, la sua controparte, e sui nuovi (e non ancora) arrivati: Conner Kent a.k.a. Superboy e Blackfire.

Chi dice Titans dice squadra, ma in che modo la squadra influenza Dick Grayson, il leader dei giovani eroi?

"Il team permette a Dick di guardarsi dentro, e domandarsi 'Che tipo di leader voglio diventare? Quali insegnamenti voglio impartirgli?'. La sfida di avere intorno a sè un gruppo più giovane, inesperto e volubile di Titans gli sta facendo capire che le buone intenzioni non bastano. Deve guidarli dando l'esempio. È a questo punto che si fa un esame di coscienza e comprende di doverci lavorare su".

Due personaggi, in questa seconda stagione, sembrano avere una particolare importanza: uno lo abbiamo già conosciuto meglio nel sesto episodio a lui dedicato, Conner; mentre l'altro, Blackfire (la sorella di Starfire) deve ancora debuttare.

"Conner è un personaggio che arriva dai Titans più per coincidenza che altro. Si è smarrito, e necessita di una guida e del supporto altrui. Arriva da noi in cerca della sua propria identità. Nel corso della stagione, noi lo aiuteremo a trovarla. Su Blackfire non posso dire granché. La sua storyline sta per prendere piede. Ha ovviamente i suoi conflitti famigliari con Kory. Questi due personaggi si ritroveranno a dover fare i conti con i problemi legati alla famiglia e a una relazione famigliare brusca e abusiva. Da un lato, vediamo come i Titans si riuniscano e formino una bella famiglia; dall'altro, però, abbiamo Kory e Blackfire che sono ben lontane dall'esserlo. Questo creerà parecchia tensione nel corso della serie".

La seconda stagione di Titans è in onda ogni venerdì su DC Universe.