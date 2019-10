Dick Grayson ha bisogno di una guida nelle immagini del settimo episodio di Titans 2

Circolano nuove indiscrezioni sull'episodio della seconda stagione di Titans che andrà in onda negli Stati Uniti questa settimana, con il titolo Bruce Wayne. Un titolo certamente esplicativo di quello che potremo vedere in questo settimo episodio del secondo ciclo di episodi dello show. Un episodio che vedrà tornare al centro il team di Titans.

Dopo aver incontrato Connor Kent nell'episodio della scorsa settimana, intitolato Conner, ora le vicende di Titans 2 tornano a concentrarsi sul team protagonista dello show DC. La squadra tenta di salvare il Ragazzo d'Acciaio, cercando contemporaneamente d'organizzarsi dopo l'ultimo devastante incontro con Deathstroke.

Nel frattempo Dick Grayson parte in solitaria per cercare di fermare proprio Deathstroke, una volta per tutte. Un'impresa complicata ma Dick potrà contare su una guida, ovvero Bruce Wayne (Iain Glen) che lo aiuterà a ragionare e dargli la spinta per accettare finalmente il suo destino e diventare Nightwing.



Ricordiamo che Titans - creato da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti - è andata in onda in Italia, con la prima stagione, su Netflix. Negli Stati Uniti lo show è pubblicato sul servizio streaming DC Universe.

Il cast vede Brenton Thwaites nel ruolo di Dick Grayson/Robin, Anna Diop in quelli di Starfire, Teagan Croft nei panni di Rachel Roth/Raven e Ryan Potter in quelli di Beast Boy.

Nel corso di questa seconda stagione Krypto ha fatto la sua prima apparizione scioccante mentre nel sesto episodio di è scoperto il destino di Jason Todd.