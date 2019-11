Ecco dove Dick Grayson e gli altri eroi prendono i loro costumi in Titans

Dick Grayson è finalmente Nightwing nel finale di stagione di Titans. Ma per potersi chiamare tale, avrà avuto bisogno di reperire un nuovo costume... Scopriamo insieme come è andata.

Nel penultimo episodio della seconda stagione di Titans, Faux Hawk, Dick Grayson evade di prigione (doveva aveva deciso di farsi rinchiudere di sua spontanea volontà in Atonement) e realizza che, per poter fermare Deathstroke, non può far altro che lustrare la migliore versione supereroistica di sé stesso e andare incontro al suo destino. È così che finisce da Stu.



Situato apparentemente in New Mexico, il negozio di scarpe fatte a mano di Stu riceve dunque la visita del leader dei Titans, il quale non fa in tempo a fare il suo ingresso nel locale che già viene rimproverato dallo stesso Stu per aver dato fuoco al suo precedente costume, quello di Robin.

Qui capiamo che il caro Stu ha legami ben più antichi con Dick, e a quanto pare anche con Bruce Wayne, visto che lo aveva avvisato del fatto che il ragazzo avrebbe avuto presto bisogno di un nuovo costume.



"Movimenti più agili, meno colpi accusati" sembra essere lo spot pubblicitario della nuove uniforme di Dick, realizzata in Nomex e Kevlar, con una serie di caratteristiche che lo aiuteranno probabilmente a non rimetterci le penne... Non troppo velocemente, comunque.



Con Batman perfettamente a suo agio nel sapere che Dick ha finalmente intrapreso un nuovo percorso e abbracciato la sua nuova identità, il leader dei Titans può fare ritorno dai suoi amici, e iniziarsi a preparare per la resa dei conti con Deathstroke.