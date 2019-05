Dick Grayson è Nightwing in una nuova fan art di Titans

Tutti ci aspettiamo che, nella seconda stagione di Titans, Dick Grayson vesta i panni di Nightwing, il vigilante di Bludhaven. Se già Brenton Thwaites lo ha confermato, i fan ora aspettano di vedere l'eroe con il nuovo costume. intanto, ci pensa una nuova fan art a farci sognare.

Un utente su instagram, tale pennock_art, ha diffuso sul social network un suo fotomontaggio, in cui immagina Brenton Thwaites vestire i panni blu e neri di Nightwing. Sappiamo che, nei fumetti, Dick Grayson abbandona ben presto le vesti di Robin e, col desiderio di emanciparsi dalla Bat-famiglia, diventa Nightwing per seguire una propria strada.

Dobbiamo ancora vedere immagini ufficiali del costume di Nightwing che vedremo in Titans 2, in arrivo in Italia grazie a Netflix e negli USA grazie alla piattaforma streaming dell'Universo DC. Intanto, però, possiamo fantasticare guardando fan art del genere, che si unisce a un vecchio montaggio in cui i Titans incontravano la Doom Patrol.

Dick Grayson è quindi destinato a guidare ancora una volta i Titani. Al suo fianco ci saranno guerrieri come Donna Troy, la cui attrice in queste ore ci ha dato prova delle sue abilità con il lazo durante un video estrapolato dalle sue sessioni di allenamento per prepararsi ad interpretare nuovamente Wonder Girl.

Anche voi aspettate Titans Stagione 2?