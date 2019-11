Dick Grayson in prigione nelle still di Fallen, il nuovo episodio di Titans

Dick Grayson l'ha fatta grossa, e ora deve scontare il suo tempo in prigione. Ma non sembra cavarsela poi così male, a giudicare dalle stil di Fallen, il decimo episodio della seconda stagione di Titans.

Dick Grayson (Brenton Thwaites) è sulla via della redenzione, ma per poter espiarei propri peccati e rimediare agli errori del passato, il ragazzo ha fatto in modo di... finire in gattabuia.

Nello scorso episodio di Titans, lo abbiamo visto infatti assalire due poliziotti per farsi arrestare e quindi portare in carcere. Ma come se la starà cavando adesso?

La risposta ci arriva dalle foto promozionali e dalla sinossi del prossimo episodio, Fallen, che trovate qui sotto (mentre le still sono disponibili, come sempre, nella nostra gallery).

"Dopo che il suo attacco intenzionale a due ufficiali di polizia è risultato nell'arresto, Dick trova finalmente pace in una prigione del Nevada. Ma l'eroe che si è lasciato alle spalle non è stato seppellito per sempre. Nel frattempo, Rachel diventa amica di una ragazza in fuga, e inizia prendersene cura - solo per poi scoprire che i suoi poteri potrebbero non essere totalmente sotto controllo. Alla Titans Tower, Gar ritrova Conner e Krypto, ma quando Mercy Graves si impunta nel voler riportare il 'Soggetto 13' ai laboratori Cadmus, Gar finisce proprio in mezzo allo scontro".

Un nuovo episodio di Titans è disponibile ogni venerdì sul servizio streaming DC Universe.