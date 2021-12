Dickinson 3, spiegazione del densissimo finale di serie con Hailee Stanfield

Con il suo densissimo finale di serie prolungato per due episodi, Dickinson ha chiuso ogni singolo arco narrativo dei personaggi e reso finalmente giustizia alla grandezza di Emily Dickinson, la poetessa qui interpretata da Hailee Stanfield e rappresentata come una donna rivoluzionaria e modernissima, sullo sfondo della Guerra di Secessione.

Sotto diversi aspetti e per molti personaggi, è il penultimo episodio a fare da vera conclusione dell’ultima stagione di Dickinson. Tutti, meno la Emily poetessa (ci arriviamo). La maggior parte della famiglia Dickinson ha posto fine alla loro faida, con Austin che accetta di trattare le sue sorelle come donne indipendenti e riscrive anche l’eredità infamante di Emily come “eterna zitella”, con la poetessa che si dice felice di aver continuato a vivere con la famiglia.

Naturalmente, il momento più memorabile dell'episodio è quello in cui Emily e Sue, la sua amante e cognata, trascorrono una notte insieme. La scena intima finisce con Emily in un momento di estasi prima dei titoli di coda: ha senso che questo sia il loro finale, creato in un mondo privato e perfetto, solo per loro. Ciononostante, questo non impedirà ad Austin e Sue di riappacificarsi nell’ultimo episodio, come il resto della famiglia d’altronde.

Con la guerra familiare annullata ed Emily e Sue che raggiungono un punto di equilibrio felice, l’ultimo episodio ha lo spazio per concentrarsi quasi interamente su Emily e la sua eredità di poetessa. Mette in scena un ultimo ballo con la Morte, lo spettro estremamente cool che ossessiona la sua immaginazione. Dice di essersi reso conto che nessuno sarà mai felice di vederlo, ma che ha fatto i conti con il fatto che la morte fa parte della vita. Emily ha fatto molta strada dai giorni in cui romanticizzava la sua brama di Morte: ha imparato in prima persona che è molto più complicata di quanto immaginasse.

Si passa poi alla visita del Colonnello Higginson, amico di penna di Emily e grande fan del suo lavoro. La sua presenza fa sì che la famiglia Dickinson pensi sinceramente alla loro figlia come artista pubblica per la prima volta, con il colonnello che la definisce un genio e vuole sapere tutto di lei. Ma chiude anche l’arco di Betty, che si vede consegnare le lettere del marito Henry, in guerra, e tira finalmente un sospiro di sollievo dopo averlo creduto morto così a lungo.

Si arriva così a uno dei momenti più belli della serie, in cui la domestica di famiglia, Maggie, pur riconoscendo implicitamente lo status di Emily come bianca privilegiata, durante un massacro combattuto per gli afroamericani, esalta lo scopo del suo lavoro: "Sai, nelle vecchie guerre irlandesi si diceva che i clan avessero un accordo. Che non importava quanto sanguinosa diventasse la guerra, non importa quanti fossero stati massacrati, che avrebbero sempre dovuto risparmiare i poeti. Non uccidete i poeti, direbbero. Perché i poeti devono essere lasciati a raccontare la storia."

Il finale però è tutto su Emily, intenta a creare un vestito che la faccia respirare. "L'inalazione è ispirazione", dice lamentandosi del modo in cui i corsetti rendano difficile concentrarsi o riprendere fiato. Emily, ci dice la scena, si è sentita il più delle volte soffocata dal suo ambiente. Snellendo i suoi vestiti in un modo che rende più facile scrivere, sta rompendo casualmente lo status quo. È quindi libera di comporre, per gli anni avvenire, con le sue poesie e fantasie che si mescolano in scena. Vi è piaciuto il finale? Avete letto la nostra recensione su Dickinson 3? Ditecelo nei commenti!