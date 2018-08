Dickinson, Jane Krakowski raggiunge Hailee Steinfeld nella nuova comedy prodotta da Apple

È sempre Deadline a informarci quest'oggi che la brava Jane Krakowski (30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt) si è ufficialmente unita all'annunciata Dickinson, serie comedy originale di Apple che ha già scritturato diverse settimane fa Hailee Steinfeld (Il Grinta, Pitch Perfect 3) come protagonista principale.

Come spiega il sito, l'attrice è stata scelta dalla compagnia per interpretare la Signora Dickinson, madre di Emily Dickinson, poetessa del 1800 su cui si basa il particolare progetto e che sarà interpretata invece dalla collega, la Steinfeld.



Dickinson è quindi ambientato nel periodo di vita della poetessa, ma avrà respiro, sensibilità e toni molto moderni. La serie poterà lo spettatore nel mondo di Emily, tentando di esplorare audacemente la società dell'epoca, del gender e della famiglia attraverso gli occhi di una scrittrice in erba incapace di adattarsi al suo tempo. La storia seguirà quindi il racconto di formazione di Emily, una donna in lotta per far sentire la propria voce.



Scritta da Alena Smith, la serie sarà diretta da David Gordon Green (Halloween, Pineapple Express), che fungerà anche da produttore esecutivo dello show insieme alla Smith. Non c'è ancora una data per la release.



Tra le serie attualmente in lavorazione da Apple ricordiamo Amazing Stories di Steven Spielberg, Are You Sleeping con protagonista Octavia Spener, una drama sci-fi creato da Ronald D. Moore, una serie ideata da Damien Chazelle e un thriller psicologico firmata M. Night Shyamalan.