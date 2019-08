Dickinson: online il primo teaser della serie TV di Apple

Come avete sicuramente già letto, è stato annunciato il cast di Dickinson, prossima serie TV presente nel catalogo del servizio streaming di Apple. Vediamo quindi il primo trailer dello show con protagonista Hailee Steinfeld nei panni di Emily Dickinson.

Nel video, presente in calce alla notizia, possiamo vedere la vita della giovane poetessa, mentre cerca di ribellarsi ai vincoli imposti dalla società e dalla sua famiglia. Nel mentre appaiono versi del famoso poema "Wild Nights", tradotto in italiano come "O Frenetiche Notti!".

Creatrice, nonché sceneggiatrice e produttore esecutivo è Alena Smith, inoltre insieme alla candidata al premio Oscar potremo trovare Jane Krakowski, famosa per la sua parte in "30 Rock" e "Unbreakable Kimmy Schmidt", Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt e Adrian Blake Enscoe.

La data di uscita è fissata per il prossimo autunno, insieme alla serie "The Morning Show" con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, ma non sappiamo ancora nulla riguardo il costo e i vari dettagli del servizio streaming di Apple.

Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di vedere la performance dell'interprete di Emily Dickinson nel ruolo che le è valso la candidatura come migliore attrice non protagonista, e di leggere la nostra recensione de Il Grinta, ottima pellicola dei fratello Cohen.