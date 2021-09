Dickinson, la serie Apple con Hailee Steinfeld terminerà con la terza stagione: il teaser

Il 5 novembre su Apple TV+ debutterà la terza stagione di Dickinson, la serie tv sulla celebre poetessa dell'800 che, stando a quanto confermato nelle ultime ore, ci saluterà proprio in questa occasione. Ma intanto vediamo un primo teaser.

Dickinson sta per giungere al termine.

La serie tv di Apple TV+ con protagonista Hailee Steinfeld si concluderà con la terza stagione.

A comunicarlo è non solo il primo teaser dei nuovi episodi, ma anche la stessa produzione.

"Quando ho iniziato a sviluppare Dickinson, la mia idea era quella di un viaggio che sarebbe durato tre stagioni e che avrebbe raccontato in modo inedito l'origin story della più grande poetessa americana, evidenziando la rilevanza e la risonanza che Emily ha oggigiorno nella nostra società" ha affermato la creatrice, sceneggiatrice e produttrice di Dickinson Alena Smith, che in questa stagione debutterà anche alla regia "Nemmeno nei miei sogni più selvaggi avrei potuto immaginare quanto incredibile e soddisfacente sarebbe diventata la realizzazione di questo show, e quale gioia sarebbe stata raccontare la storia di Emily con Hailee, il nostro cast e la nostra crew, così brillanti e pieni di passione".

"Non vedo l'ora di condividere con il mondo la nostra epica stagione finale e di arrivare assieme ai nostri spettatori alla conclusione della storia di formazione di Emily mentre continua a lottare per la sua verità poetica e affronta molti di quegli stessi problemi che ritroviamo ad affrontare anche noi in questo momento" ha poi continuato, ringraziando i fan dello show, Hailee Steinfeld e il resto del team creativo/produttivo, assieme alla piattaforma streaming Apple TV+ con cui si augura di mantenere una prolifica collaborazione in futuro, già garantita da un Overall Deal siglato in precedenza.

I primi tre episodi della terza e ultima stagione di Dickinson saranno disponibili dal 3 novembre sulla piattaforma, mentre gli altri sette saranno distribuiti settimanalmente nei successivi venerdì.

A questi link potete trovare la nostra recensione della prima stagione di Dickinson e la recensione della seconda stagione di Dickinson.