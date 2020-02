Die Hart: Nathalie Emmanuel di Game of Thrones e Kevin Hart nella nuova serie Quibi

Secondo quanto riportato da Deadline, Nathalie Emmanuel ha raggiunto John Travolta e Kevin Hart nel cast di Die Hart, serie action in salsa comica sviluppata per la piattaforma digitale Quibi le cui riprese dovrebbero prendere il via il mese prossimo ad Atlanta.

Scritta da Tripper Clancy e Derek Kolstad e diretta da Eric Appel, in Die Hart il noto comico americano interpreterà una versione fittizia di se stesso che si è stufata di interpretare sempre ruoli da spalla comica. I suoi desideri sembrano essere realizzati quando un famoso regista gli offre la parte dei suoi sogni, ovvero essere il protagonista di un film d'azione. Ma c'è un intoppo: Hart dovrà frequentare una stranissima scuola per star d'azione la quale è diretta da un personaggio alquanto lunatico (Travolta). Spinto oltre i propri limiti nella scuola da questo direttore e da una rivale piuttosto concentrata e seria (Emmanuel) Hart dovrà sopravvivere a una serie di esilaranti e rocambolesche sequenze d'azione e affrontare le proprie paure se vorrà raggiungere il suo obiettivo e realizzare il proprio sogno: il ruolo di una vita.

Die Hart sarà la prima produzione messa in piedi da Laugh Out Loud. Oltre a esserne la star protagonista, Hart è anche produttore esecutivo dello show insieme a Candice Wilson, Bryan Smiley e Jeff Clanagan.

La Emmanuel - nota per aver preso parte alla serie Game of Thones - sarà presto nelle sale con il nuovo film della saga di Fast & Furious - il nono capitolo - previsto per maggio, nel ruolo della hacker Ramsey per la terza volta. In precedenza ha fatto parte del cast della minserie Hulu, Four Weddings & a Funeral, tratta dall'omonimo film britannico.

Kevin Hart, dopo aver preso parte al sequel Jumanji: The Next Level nelle ultime vacanze natalizie, sarà nel cast del film Fatherhood, diretto da Paul Weitz, e accanto a Alfre Woodward e DeWanda Wise. Quest'ultima pellicola, prodotta dalla Sony, arriverà nelle sale il 15 gennaio 2021 (benché prima fosse stata fissata per l'aprile di quest'anno).