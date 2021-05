Diego Luna su Cassian Andor: 'Spero mi farà tornare nella top 10 di mio figlio'

Avere un papà protagonista di un film di Star Wars è una cosa per cui molti di noi avremmo volentieri pagato fior di quattrini da ragazzini: ma il discorso vale anche nel caso in cui il personaggio interpretato dal suddetto padre venga poi fatto fuori senza troppi complimenti? Prendiamo, ad esempio, l'esperienza di Diego Luna e Cassian Andor.

L'attore, visto recentemente in alcune foto dal set di Andor, è infatti apparso ad oggi nel solo Rogue One, durante il quale il suo personaggio moriva eroicamente nel tentativo di rubare i piani dell'Impero per la Morte Nera: un'uscita di scena che non sembra aver riscontrato il gradimento di Luna jr.

"Ero il papà più figo del mondo quando dissi a mio figlio che avrei fatto quel film. Quando mio figlio guardò il film disse tipo: 'Mio padre è il migliore'. Ma poi alla fine del film io muoio. Quindi lui mi guardò e disse: 'Ma... Sei morto'. Dopodiché fu tipo: 'Mah, non sei più così figo'. Ma ora posso finalmente annunciargli che sono pronto a rientrare nella top 10 dei suoi idoli" ha raccontato Diego Luna.

E voi? Avete apprezzato il finale di Cassian Andor in Rogue One? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in quale luogo ben noto ai fan di Star Wars si sono svolte le riprese di Andor.