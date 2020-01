Diego Luna è felice del ritorno di Cassian Andor nella serie Disney+

L'attore Diego Luna parla del ritorno di Cassian Andor nella serie live action che verrà lanciata su Disney+ e che affiancherà The Mandalorian. Si dichiara felice di poter tornare sul personaggio dopo Rogue One.

Grazie ad un laconico commento abbiamo scoperto che lo sceneggiatore di Rogue One non scriverà la serie su Cassian Andor, ma il protagonista principale è entusiasta di essere a bordo del progetto. Il suo ritorno come Andor non era per niente scontato. Visto il finale di Rogue One, nessuno si aspettava che il personaggio venisse portato avanti, né tanto meno che ricevesse una serie live action tutta sua.

Intervistato da Variety a riguardo, Diego Luna ha detto:

"Non sono autorizzato a parlarne, e ciò è un bene perché non ho ancora iniziato a lavorarci. Sono solo felice, sono felice di far parte di quell'universo, perché sono cresciuto guardando quei film e avere la possibilità di esplorare il ruolo in dieci o più ore, sarà una gran cosa.

Luna ha poi concluso commentando il finale di Rogue One:

"È stato difficile iniziare un film sapendo che sarei morto così in fretta, ma ora possiamo raccontare ciò che è successo prima"

Visto il successo di The Mandalorian possiamo immaginare che la serie seguirà quello stile, magari discostandosi dai toni western per orientarsi più verso la costruzione di una spy story a tema Star Wars.

Ancora non sappiamo il titolo definitivo della serie e dovremo aspettare per avere ulteriori dettagli. Le riprese della serie su Cassian Andor dovrebbero iniziare a giugno.