Diego Luna e Scoot McNairy parlano del finale della seconda stagione di Narcos: Messico

Dopo la spiegazione dello showrunner di Narcos: Messico, adesso vi segnaliamo l'intervista ai due protagonisti della serie in cui parlano della conclusione dell'attesa serie TV incentrata sui gruppi criminali operanti in Messico.

Le domande del giornalista di Collider iniziano chiedendo a Diego Luna e a Scoot McNairy di spiegare cosa ne pensano del modo in cui si è conclusa la stagione, con un importante discorso tra i loro due personaggi. Il primo a rispondere è Scoot, che afferma: "Io ero veramente entusiasta di lavorare insieme a Diego, perché abbiamo recitato nella stessa serie per sei mesi ma l'ho visto solo due volte. Penso che la scena sia andata in modo completamente diverso e molto meglio di come l'avevo immaginata. È stato come Al Pacino e Robert De Niro in Heat". L'interprete di Felix risponde invece: "Alla fine è come una metafora, abbiamo due vittime di un sistema più grande di loro, si guardano negli occhi è capiscono che non è la fine, ma un nuovo inizio".

I commenti dei due riguardano anche le conseguenze del finale, in particolare l'avvertimento di Felix che solo lui avrebbe potuto mantenere intatta l'organizzazione, ora invece, secondo le parole del personaggio di Diego Luna, la situazione per il Messico e il resto del mondo diventerà ancora più complicata.

