Diffuse alcune foto ufficiali del sesto e ultimo episodi di Game of Thrones 8

Mentre non si placano le proteste dei fan per Game of Thrones 8x05, episodi finora con il più basso raiting della serie su Rotten Tomatoes, appena cinque giorni ci separano ormai dal series finale tanto temuto e atteso, di cui oggi la HBO ha diffuso online alcune immagini ufficiali in fase di promozione.

The Bell (qui la nostra recensione di Game of Thrones 8X05) ha "chiuso molti occhi", per dirlo con il linguaggio di Arya, ma non tutte le morti sono state apprezzate in egual misura dagli appassionati di lungo e medio corso. Mentre il #ClaganeBowl ha avuto un ottimo riscontro, ad esempio, la morte di Cersei e Jamie è stata molto criticata, così come l'evoluzione di Daenerys, rivelatasi una vera e propria distruttrice guidando Drogon sopra King's Landing per radere al suolo il regno di Cersei e tutti i suoi cittadini.



L'ultimo episodio, ancora senza titolo, scritto e diretto da David Benioff e D.B. Weiss porterà a compimento una storia iniziata dieci anni fa, tirando le fila della scelta di Daenerys e addentrandosi nelle conseguenze che tale scelta avrà su Jon Snow (Kit Harington) e Tyrion Lannister (Peter Dinklage), senza contare poi la rabbia e il dolore di Arya (Maise Williams), salvatasi dalla caduta di King's Landing e ora forse decisa a uccidere Daenerys.



Quale che sia la fine, vi ricordiamo che Game of Thrones 8x06, il finale della stagione e della serie, andrà in onda su HBO domenica 19 maggio, in Italia in V.O su Sky Atlantic e piattaforme annesse alle 3.00 di lunedì 20 maggio.