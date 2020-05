Diletta Leotta: allenamento hot in giardino, in dolce compagnia

Dopo la prima uscita di qualche giorno fa, in occasione del via della fase 2, Diletta Leotta è tornata ad allenarsi. La giornalista di DAZN qualche ora fa ha pubblicato alcune storie in cui ha mostrato il suo allenamento in giardino condominiale.

L'atmosfera è immediatamente diventata bollente grazie alle pose sexy della Leotta, vestita con un top attillato ed una tuta che metteva in evidenza tutte le sue curve.

A farle compagnia durante l'allenamento a terra con gli elastici, ci ha pensato il cagnolino del palazzo Penelope, con cui la Leotta si è scattata una fotografia prima di tornare a casa. "Allenamento con la mia vicina di casa Penelope" si legge nell'immagine che ha immediatamente raggiunto quota 400mila like, attirando commenti ironici e complimenti da parte dei follower. "Quanti sognano di essere il cagnolino?" scrive un utente, mentre altri la ringraziano per i consigli sull'allenamento.

La conduttrice e showgirl ha trascorso il lockdown insieme al fidanzato Daniele Scardina, che di professione fa il pugile. I due sono stati paparazzati in terrazzo durante un allenamento in costume.

Dopo il balletto sexy di Federica Nargi su TikTok e le foto mozzafiato di Elisabetta Canalis su Instagram, è Diletta Leotta a prendersi la scena sui social e le attenzioni di tutti.