Diletta Leotta e Can Yaman innamorati nel giorno di San Valentino: la foto su Instagram

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati paparazzati spesso nelle ultime settimane, ma non si nascondono più. La showgirl e l'attore, infatti, si sono mostrati insieme in uno scatto romantico pubblicato dalla stessa Leotta sul proprio account ufficiale Instagram, nel giorno di San Valentino.

La foto della Leotta, che trovate come sempre in calce, mostra la coppia con un tramonto alle spalle, e conferma di fatto i rumor emersi nelle passate settimane, sebbene i due anche qualche ora prima si fossero mostrati insieme sui rispettivi canali social.

Lo scatto ha fatto il pieno di like e nel giro di diciotto ore ha raggiunto mezzo milione di like, oltre che tantissimi commenti da parte di VIP e follower, alcuni dei quali hanno anche ironizzato. Gli estimatori della conduttrice di DAZN, fanno osservare che "a tutta Italia non piace questo elemento": è indubbio infatti che per i numerosi estimatori della bella showgirl si tratta di un colpo al cuore. "Che dolore al cuore" scrive un altro fan, mentre un altro si spinge oltre e, sempre ironicamente, scrive "basta mo ti blocco". Un altro invece avverte la Leotta che "hai perso i miei like per sempre".

Non mancano ovviamente i complimenti: "siete bellissimi", "meravigliosi". Anche Antonella Clerici ha commentato, con un cuore.

Il tradimento di King Toretto sembra ormai alle spalle, insomma.