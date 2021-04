Diletta Leotta e Can Yaman: la love story del momento è già finita?

La love story di Diletta Leotta e Can Yaman è sulla bocca di tutti. I due bellissimi volti noti della nostra tv hanno canalizzato le attenzioni di tutta la cronaca rosa ma a quanto pare, la loro relazione sarebbe già giunta al capolinea.

Secondo quanto riferito dall'esperto di gossip Santo Pirrotta nel corso della trasmissione Ogni mattina su Tv8, la coppia starebbe vivendo una profonda crisi. Queste voci sarebbero confermate dall'improvvisa scomparsa dai social di Can Yaman. L'attore turco nell'ultimo periodo era apparso piuttosto insofferente alle domande relative alla sua vita privata.

Inoltre dagli ultimi post dei social, sembra che la Leotta abbia smesso di portare il prezioso anello di fidanzamento di Tiffany da oltre 40mila euro.

Il gioralista ha poi aggiunto: "I due avrebbero litigato perché lui ha chiesto a Diletta di seguirlo in Turchia per qualche giorno ma lei ha detto di no, il motivo del rifiuto della giornalista non si sa, se per lavoro o per scelta, quel che invece è noto è che Can era stato in Sicilia a conoscere la famiglia e gli amici di lei".

Ad aggravare la situazione ci sarebbe stata anche l'eccessiva gelosia di Can Yaman. L'attore avrebbe già lasciato anche l'abitazione di Roma dove i due risiedevano insieme. Vedremo come si evolveranno le cose tra i due.