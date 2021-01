Diletta Leotta, è Can Yaman la sua nuova fiamma? Impazza il gossip in rete

Impazza in rete il gossip lanciato da Anna Pettinelli, secondo cui sarebbe scattata la scintilla tra Diletta Leotta e l'attore Can Yaman. I due al momento non si pronunciano, ma proprio la conduttrice qualche ora fa ha pubblicato sul proprio account Instagram una fotografia con in mano un mazzo di fiori.

Inutile dire che in molti si sono riversati sotto al post per chiedere alla Leotta se si tratti di un regalo dell'attore turco ma, ovviamente, la Leotta non ha risposto.

Il gossip è partito nella giornata di ieri, quando la Pettinelli nel corso di una trasmissione radiofonica in onda su RDS ha affermato di aver saputo di un flirt tra i due: secondo quanto svelato, la Leotta e Yeman avrebbero soggiornato nello stesso hotel di Roma, dove il turco si trovava per girare uno spot pubblicitario.

Ma non è tutto, perchè a quanto pare tra i due ci sarebbero anche stati dei baci appassionati, raccontano le stesse fonti.

La Leotta è stata legata ad una love story con il pugile Daniele Scardina, ma a quanto pare i due avrebbero rotto a seguito di un tradimento di King Toretto. In passato si è anche parlato di una possibile relazione tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, che però non ha trovato conferme.