Diletta Leotta e Can Yaman pronti alle nozze: c'è anche già la data

Secondo i ben informati sui fatti, Diletta Leotta e Can Yaman superata la crisi, sarebbero pronti per convolare a nozze. I due infatti dopo una breve sosta in Sicilia, terra natia della bella giornalista sportiva, avrebbero già fissato anche la data.

La decisione definitiva sarebbe stata presa dopo il soggiorno in Turchia dove Diletta avrebbe avuto modo di fare la conoscenza della famiglia di Can. La ragazza avrebbe fatto breccia soprattutto nel cuore della madre dell'attore che ha dato così la sua benedizione alla loro unione.

Can Yaman non ha mai negato di sognare il matrimonio con Diletta. Alcuni mesi in un'intervista a Vanity Fair aveva espresso le sue intenzioni nei riguardi di Diletta, ammettendo che al di là del gossip, la loro è una storia d'amore che vale molto:" È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa".

Insomma, se Diletta Leotta continua a ricevere molteplici critiche dai suoi colleghi, sembra che almeno sul piano della sua vita privata sia molto serena. Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra i due.