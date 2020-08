Diletta Leotta dimentica King Toretto: tango hot in barca con un nuovo partner

La Leotta sembra aver superato la fine della relazione con King Toretto forse anche grazie al nuovo partner misterioso con cui si gode le vacanze.

La bella giornalista sportiva dopo le partite a racchettoni con le amiche si è data alla danza e con un nuovo uomo ha dato spettacolo su un'imbarcazione con un tango altamente erotico. Nessuno conosce le generalità di questo ragazzo ma, appare evidente una particolare chimica tra i due.

Diletta appare molto divertita e al termine della performance è stata addirittura lanciata in acqua. Il simpatico siparietto è stato condiviso sui social e, ha suscitato l'attenzione dei follower che, hanno notato su tutto il fisico statuario del noto volto di Dazn. Ovviamente non possono passare inosservate le sue curve da capogiro e il lato b da urlo.

Daniele Scardina sembra essere ormai solo un ricordo lontano grazie soprattutto all'estate, agli amici, alle serate in discoteca e ai nuovi incontri. Nessuno sa ancora bene quali siano le ragioni della rottura, Diletta non ha ancora voluto rivelarlo. In molti pensano che alla base di tutto ci sia un tradimento del pugile. Difficile da pensare che possa aver preferito un'altra donna ma, non ci sarebbero per ora altre spiegazioni. I due ormai da molto tempo non si fanno vedere insieme.