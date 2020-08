Diletta Leotta, i giochi in spiaggia si fanno hot: curve da capogiro e lato b da paura

La serie A va in vacanza e così anche Diletta Leotta che non perde l'occasione di mettere in mostra il suo fisico statuario celato solamente da un provocante costume azzurro che sul bagnasciuga lascia senza parole tutti

La bella conduttrice di Dazn si gode le vacanze in compagnia delle amiche, tra cui troviamo anche Rossella Fiamingo, nota campionessa olimpica di scherma. Il simpatico gruppetto di ragazze si diverte in riva al mare a giocare a racchettoni mettendo in mostra i loro fantastici fisici.

Tra tutte spicca ovviamente Diletta che tra un colpo e l'altro fa sognare tutti i bagnanti di sesso maschile con un lato b esplosivo. Come ovvio che sia non può passare di certo inosservata e si gode le vacanze spensierate ora che nella sua vita sembra essere tornato il sereno.

Infatti la Leotta ha chiuso da poco la sua relazione con King Toretto, un rapporto che durava da circa un anno e sembrava essere molto importante per il volto noto del calcio. Non si conoscono ancora precisamente le motivazioni di questo rottura. In molti pensano che alla base di tutto vi sia un tradimento del pugile. Diletta infatti di recente intervistata non ha voluto raccontare nessun particolare in più sulla questione.