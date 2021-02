Diletta Leotta incinta di Can Yaman: lo scoop di un giornale turco

Si aggiungono nuovi tasselli alla coppia Diletta Leotta - Can Yaman. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri pomeriggio, Barbara D'Urso ha infatti mostrato un contenuto pubblicato da un giornale russo secondo cui la conduttrice sportiva sarebbe incinta dell'attore.

Da parte dei diretti interessati non è ovviamente arrivata alcuna replica, ma in studio era presente anche il paparazzo che per primo ha diffuso la teoria secondo cui la relazione sarebbe frutto di un montaggio studiato dai due. In molti continuano a credere che non ci sia nulla di vero tra la Leotta e Yaman, ma Barbara D'Urso ha voluto allontanare le ipotesi affermando che "potrebbero essersi innamorati veramente".

La stessa Barbara D'Urso però ha svelato che quando è iniziata a circolare la voce del fidanzamento tra i due, le fan si sono arrabbiate ed hanno iniziato ad inondare l'attore di commenti negativi e critiche anche attraverso i suoi canali social. Proprio questo ha portato la D'Urso a credere che non si tratti di un montaggio ma di una storia vera, dal momento che i rischi sarebbero troppo elevati. Secondo Carmelita, infatti, qualora si dovesse scoprire che non c'è nulla di vero, le fan non glielo perdonerebbero mai a Can Yaman.

Uno dei paparazzi però continua a ritenere che la foto di San Valentino di Diletta Leotta e Can Yaman sia stata montata ad hoc, e che la foto del cavallo regalato dall'attore alla presentatrice sia frutto di un fotomontaggio.