Diletta Leotta intervista Karius: il retroscena sul primo appuntamento

Diletta Leotta e Loris Karius, il portiere a cui è legata sentimentalmente e da cui aspetta il primo figlio, sono stati i protagonisti della nuova puntata di “Mamma Dilettante”, il podcast in onda su YouTube e disponibile sulle principali piattaforme di podcast.

I due hanno parlato del primogenito in arrivo ad agosto, ma hanno anche svelato alcuni retroscena sul loro primo appuntamento. Il portiere del Newcastle, ex Liverpool, è stato messo sotto torchio ed ha risposto anche a qualche domanda “scomoda” della sua compagna. In particolare, la Leotta le ha chiesto se avesse immaginato che un giorno sarebbero diventati genitori. Con tutta la sincerità del mondo, Karius ha affermato che “al primo appuntamento non l’avrei mai immaginato. Credo che sarebbe stato un pò eccessivo. A dire la verità stavo solo cenando e chiacchierando un pò”.

Karius si è comunque detto “divertito” dal primo appuntamento con la showgirl volto di DAZN, ed ha spiegato che “sarebbe stato esagerato dire che la prima sera potevo immaginare che oggi avremmo avuto un figlio. Ora posso pensare che potremmo averne uno, due o tre figli, ma non credo che sia il momento di pianificare già il futuro”.

Qualche stralcio dell’intervista è stato pubblicato proprio da Diletta Letto su Instagram.