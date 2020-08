Diletta Leotta al mare con le amiche, i fan estasiati: 'chi sono?'

Diletta Leotta si sta concedendo qualche giorno di vacanza nella sua Sicilia insieme alle amiche. La modella e conduttrice sportiva sta documentando tutto nelle Storie di Instagram, dove ha ritratto una partita a ping ping in spiaggia ed una fotografia di gruppo. Proprio quest'ultima però ha letteralmente mandato in tilt i fan.

Diletta ha infatti pubblicato la fotografia che trovate in calce, dove si è fatta ritrarre con tre amiche dopo una giornata di mare. Sdraiate su un divano con vista spiaggia, le quattro ragazze hanno attirato l'attenzione di Instagram, come dimostra la fotografia che ha superato quota 380mila like.

La domanda che tutti si fanno però è una: chi sono queste ragazze?

Nei commenti non manca l'ironia, che come sempre accompagna le foto di Diletta Leotta, alcuni chiedono di presentargli "l'amica più brutta che c'hai", riferendosi alla bellezza delle compagne di viaggio della presentatrice. Altri chiedono "non sei con Zlatan?", un chiaro riferimento ai gossip che la vogliono legata a Zlatan Ibrahimovic, con cui è stata vista anche in giro per Milano dopo la partita del Milan che ha visto protagonista proprio il fuoriclasse svedese.

Di recente sul web si è a lungo parlato della storia con Daniele Scardina, che secondo i più informati sarebbe finita a causa del tradimento del pugile.