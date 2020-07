Diletta Leotta di nuovo single: finita la love story con King Toretto?

Nonostante la quarantena passata insieme, la love story tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbe finita. A lanciare l'indiscrezione è il direttore del settimanale Nuovo, secondo cui la conduttrice sportiva ed il pugile si sarebbero lasciati.

Riccardo Signoretti ha pubblicato la notizia sul proprio account Instagram. I due non hanno ufficializzato il tutto, ma i fan più attenti della coppia hanno immediatamente notato che già da qualche settimana nè Diletta, tanto meno Scardina hanno pubblicato fotografie o storie insieme. L'ultima uscita insieme risale al pomeriggio di trekking in cui la Leotta ha sfoggiato un abbigliamento ultrasexy che è anche stato criticato dai fan in alcune circostanze.

Subito dopo la quarantena Diletta e Toretto erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, mentre si scambiavano effusioni e baci.

I due hanno trascorso la quarantena insieme a Milano, dopo una frequentazione iniziata nel 2019 grazie al rapper Gue Pequeno, che li ha fatti ritrovare anche a livello professionale. Non è chiaro il motivo di questa presunta rottura: potrebbe però centrare la distanza dal momento che Toretto viva a Miami e la Leotta a Milano, ma proprio la convivenza in quarantena potrebbe aver fatto rompere il vaso e l'amore che sembrava procedere a gonfie vele, al punto che qualcuno ipotizzava addirittura un matrimonio.