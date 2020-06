Diletta Leotta paparazzata in bikini insieme a Toretto: il weekend è ad alto tasso erotico

Weekend di passione per Diletta Leotta e Daniele Scardina (aka King Toretto). La coppia infatti sembra inseparabile ed ha trascorso il fine settimana ad Ossuccio, sul lago di Como, e come sempre sono stati immortalati dagli immancabili paparazzi di Chi.

Come mostriamo nelle immagini presenti in calce, pubblicate da TGCom, i due si sono concessi un fine settimana al sole dopo la quarantena trascorsa insieme a Milano e tra uno scatto e l'altro non sono mancati i momenti di passione e coccole.

A far compagnia alla conduttrice ed il fidanzato (che prossimamente tornerà sui campi della Serie A su DAZN) ci sono stati anche i genitori della bionda, che hanno pranzato insieme ai due all'aria aperta, mostrando una certa complicità. Proprio quest'ultima foto ha dato il via ad alcuni rumor secondo cui Diletta potrebbe presto convolare a nozze con il fidanzato, ma a riguardo non sono giunte conferme.

Diletta ha sfoggiato ancora la pettinatura alla Daenerys di Game of Thrones, la serie tv che le ha fatto compagnia durante la quarantena e che ha documentato sui propri profili Instagram, tra una ricetta ed un allenamento in terrazza insieme al pugile. Insomma, in attesa di tornare al lavoro nei campi di calcio di tutto il paese, Diletta si gode le ultime settimane di relax.