Diletta Leotta e la passione per Game of Thrones, la stories della serata serie tv

Diletta Leotta si scopre essere fan del Trono di Spade. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram in cui appare distesa sul divano in procinto di iniziare a guardare una puntata della famosissima serie tv HBO.

La bella showgirl, seguitissima sui social , ci ha abituati a mise da palestra e scatti con le curve in bella mostra, come quelli del recente allenamento hot di Diletta Leotta, ma diciamo che tra gli interessi della Leotta non pensavamo ci potessero essere anche le serie fantasy, e invece dobbiamo ricrederci.

Divano, cuscini, occhiali e play, sigla epica. E a meglio guardare, sembra che Diletta sia già molto avanti con gli episodi, dato che inquadra una scena in cui Tyrion Lannister si trova con Jorah Mormont, e la circostanza indica che è già arrivata al punto in cui il "piccolo di casa Lannister" ha incontrato la Regina dei Draghi Daenerys Targaryen.

Che sia una prima visione, o la Leotta sta approfittando di questa quarantena per rinfrescare la memoria sulle vicende delle Cronache del ghiaccio e del fuoco? Chissà, ma la sua Instagram stories intanto ha avuto molto eco.

Tra le altre belle vip che fanno andare in tilt i followers c'è Wanda Nara con il suo allenamento sexy in casa.