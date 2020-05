Diletta Leotta pazza di Game of Thrones: la conduttrice su Instagram in versione Daenerys

Durante la quarantena per il Coronavirus, Diletta Leotta ha mostrato tutta la propria passione per Game of Thrones. La conduttrice infatti si è immersa nel mondo della serie tv targata HBO, ed a quanto pare ha anche un personaggio preferito.

In una Storia Instagram di qualche ora fa, la giornalista sportiva di DAZN ha pubblicato una fotografia in cui ha voluto sfoggiare la sua nuova acconciatura, che ricorda quella di Daenerys Targaryen, interpretata nella serie tv dalla bellissima Emilia Clarke.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, la Leotta non ha voluto nascondere quelli che sono secondo lei gli "effetti collaterali di Game of Thrones".

L'immagine ha immediatamente fatto il giro del web e scatenato i commenti dei fan della serie tv basata sui romanzi di George R.R. Martin. Daenerys è stata per molti il volto della serie, anche grazie all'evoluzione del suo personaggio, e Diletta Leotta evidentemente è rimasta abbagliata dal personaggio portato in scena dalla Clarke. Indipendentemente dalla somiglianza, però, non possiamo negare che l'acconciatura stia davvero bene a Diletta Leotta.

Nel frattempo, in attesa della ripresa della Serie A, che la vedrà protagonista sulla piattaforma DAZN, Diletta continua ad allenarsi in giardino insieme al fidanzato Daniele Scardina, e tra un incidente di percorso e l'altro non smette di stupire i fan.