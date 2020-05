Diletta Leotta, piccolo incidente al parco: la giornalista ferita al ginocchio

Nonostante la quarantena, Diletta Leotta non ha mai smesso di allenarsi a casa insieme al fidanzato. Con l'inizio della fase 2, la giornalista però ha approfittato delle belle giornate di Milano per fare qualche esercizio all'aria aperta. Tuttavia, quello di ieri non è andato come sperava.

Sul suo account ufficiale Instagram, infatti, la Leotta ha raccontato di essere caduta sull'asfalto, facendosi male al ginocchio. In una serie di Storie, accompagnate da una fotografia pubblicata direttamente sul profilo, la giornalista di DAZN ha svelato di essersi sbucciata la gamba sinistra a causa dell'impatto con la terra, il tutto condito dalla sigla del cartone animato "Pollon, Pollon combina guai".

"E ogni tanto ripenso a quando ero bambina. Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice.E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male“ ha scritto la Leotta, nostalgica. Fortunatamente però non ha riportato grossi danni ed ha potuto allenarsi senza grossi problemi.

La foto ha rapidamente raggiunto quota 300 like, con centinaia di commenti da parte degli utenti.

Dopo l'allenamento hot di qualche giorno fa, la Leotta ha tenuto compagnia ai propri fan con una sessione di binge watching a tema Game of Thrones.