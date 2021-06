Diletta Leotta pronta a lasciare DAZN: arriva Giorgia Rossi da Mediaset

Mentre DAZN ha già annunciato le nuove offerte, che saranno attive dal 1 luglio, Perform sta mettendo in campo le prime manovre per comporre la squadra di giornalisti e talent che dalla prossima stagione seguirà la Serie A. A quanto pare, però, Diletta Leotta sarebbe in procinto di lasciare la società.

Il giornalista Sandro Sabatini su Twitch ha lanciato la bomba: "pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”. La stessa notizia è stata anche confermata dal collega Paolo Bargiggia, secondo cui la showgirl sarebbe pronta a rinunciare al contratto che le garantisce 400mila Euro a stagione per essere il volto di DAZN.

Al suo posto dovrebbe arrivare Giorgia Rossi, già nota agli appassionati di calcio in quanto ha condotto negli ultimi anni Pressing Champions League su Mediaset. La giornalista romana sarebbe pronta a lasciare Mediaset dopo svariati anni.

Tornando alla Leotta, Maurizio Pistocchi ha twittato che “la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania“. E' alle porte un ritorno a Sky? Ancora non è noto, ma intanto Diletta Leotta si sta godendo l'estate insieme a Can Yaman.