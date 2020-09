Diletta Leotta racconta la sua storia in un libro: si intitolerà Scegli di sorridere

Diletta Leotta ha deciso di approdare al mondo della scrittura con Scegli di sorridere, un libro in cui racconta i momenti più complessi della sua vita e la grande forza d'animo con cui è riuscita a superarli.

Intervistata da TV, Sorrisi e Canzoni la giornalista sportiva ha dichiarato di aver finalmente deciso di raccontare al mondo la sua versione dei fatti, dopo anni in cui le riviste scandalistiche ne hanno dette di tutti i colori sul suo conto. Tutto è partito da una sorta di diario iniziato durante il lockdown che le ha dato la forza di rivelare ciò che per lungo tempo si è tenuta dentro.

Il libro di Diletta Leotta racconta anche la difficile vicenda di cui è stata protagonista nel 2016, quando il suo cellulare fu hackerato e furono diffuse molte foto intime:

"Nel 2016 mi è stato hackerato il telefonino e molte mie foto sono finite in Rete. A luglio del 2019 poi sono stata ricattata nuovamente via sms. Qualcuno ha minacciato di diffondere un mio video hot se non avessi pagato una determinata cifra. Queste storie mi hanno trafitto, mi sentivo violata. Ero frastornata ma, ho chiamato subito la polizia e tutto si è risolto".

Diletta non si è fatta abbattere dalle difficoltà della vita, ha trovato la forza per tornare a sorridere e gran parte del merito è dei suoi genitori, che sono per un faro nelle notti tempestose.

"Ho tatuato il nome di mia madre, Ofelia, sul polso destro. Mamma è il centro, il sole. Tutto ruota attorno a lei. Da lei ho ereditato il coraggio, la forza, la grinta. Da mio padre ho preso la socievolezza".

Archiviata la storia con King Toretto, Diletta ha deciso dopo le divertenti vacanze, di dedicarsi anima e corpo alla sua carriera pur ammettendo di aver mantenuto un ottimo rapporto con l'ex.