Diletta Leotta riceve il Tapiro D'Oro: 'se sei single un limone te lo puoi permettere'

Dopo il duro sfogo su Instagram di Diletta Leotta, Striscia La Notizia si è messa sulle tracce della modella ed influencer italiana per consegnarle un nuovo Tapiro D'Oro.

Questa volta, Diletta è stata "attapirata" per le recenti indiscrezioni che la vogliono vicina Ryan Friedkin, il figlio del presidente e proprietario dell'AS Roma, con cui è stata intravista.

Diletta ha allontanato le voci ed ha spiegato che "sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa" e sulle fotografie pubblicate dal settimanale Oggi ha affermato che "quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere”. Insomma, non sembra esserci all'orizzonte alcuna rottura con il noto attore turco.

Anche qualche settimana fa, la Leotta aveva ricevuto il tapiro d'oro ed aveva messo a tacere tutte le malelingue, pur confermando che "il matrimonio non è saltato e quelle che circolano sono solo voci". La presentatrice di DAZN infatti aveva spiegato che "la storia d'amore è vera e sono molto felice".

Nel frattempo, nel weekend Diletta Leotta aveva ricevuto un duro attacco da parte di Barbara D'Urso che aveva preso di mira il suo post pubblicato su Instagram ed aveva benedetto il mondo dei paparazzi, che "se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico".