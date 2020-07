Diletta Leotta scalda i social network con i suoi allenamenti hot

Diletta Leotta sembra aver archiviato la storia con King Toretto e si mostra supersexy sui social network. Anche un semplice allenamento con lei può diventare veramente molto hot per via della tenuta sportiva molto succinta.

La bella giornalista sportiva ha pubblicato una serie di storie che mostrano tutta la sua preparazione atletica. I pantoloncini rosa quasi inguinali e un top cortissimo lasciano ben poco all'immaginazione mentre si piega e alza pesi di varia misura. Il work-out giornaliero ha catalizzato l'attenzione di numerosi follower che non hanno perso l'occasione di fare i complimenti alla bella Diletta per la sua perfetta forma fisica.

Il lato B sempre in bella mostra e il seno prorompente dunque non sono solo merito del chirurgo estetico ma anche di durissime sessioni di attività fisica che hanno scolpito il fisico della giornalista che ha da poco lanciato anche una vera e propria app di fitness in collaborazione con Zlatan Ibrahimovic.

Diletta avrebbe detto addio a King Toretto a seguito di un suo presunto tradimento ma, siamo certi che non ci metterà troppo a trovare qualcuno che sappia curare le ferite del suo cuore. Alcuni pensano che addirittura proprio il calciatore del Milan si stia frequentando con la bella siciliana. Staremo a vedere.