Diletta Leotta supersexy in tenuta d'allenamento: la foto conquista i fan

Non passa giorno senza che Diletta Leotta non posti qualche foto mozzafiato sul proprio canale Instagram. Dopo aver incantato lo Stadio Olimpico qualche sera fa prima di Lazio - Milan, la conduttrice ed influencer ha pubblicato un nuovo scatto che ha rapidamente conquistato i suoi oltre 6 milioni di fan.

Diletta si è infatti scattata una fotografia in tenuta d'allenamento, con tanto di short, scarpette da ginnastica e top. Una foto apparentemente semplice, ma che ha mandato in tilt i fan che sono rimasti ammaliati dal sorriso della conduttrice.

Anche durante la quarantena, infatti, la Leotta si è sempre allenata per migliorare la sua già perfetta forma fisica. A farle compagnia c'è stato Daniele Toretto, il fidanzato con cui ha passato anche un weekend ad alto tasso erotico subito dopo la quarantena.

La forma di Diletta è smagliante, come dimostrato anche durante il pomeriggio in montagna insieme a King Toretto, dove ha sfoggiato una tuta color carne che ha lasciato poco spazio all'immaginazione ed ha suscitato le reazioni entusiaste dei numerosi fan.

Stasera si torna nuovamente in campo: Milan - Juventus di Serie A sarà infatti trasmessa in esclusiva da DAZN, e sicuramente a bordo campo ci sarà nuovamente Diletta Leotta. Purtroppo però non ci sarà il pubblico.