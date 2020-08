Diletta Leotta torna a parlare di King Toretto: ecco cosa sta succedendo

Dopo il lockdown trascorso felicemente insieme, secondo molte indiscrezioni sarebbe finita la relazione tra Diletta Leotta e King Toretto. Ora è proprio la bella conduttrice a parlare della questione al settimanale Gente.

La rottura sarebbe dovuta un errore commesso dal pugile, infatti si vocifera che Daniele Scardina avrebbe tradito Diletta. A riguardo la giornalista non si è espressa ha semplicemente detto:

"La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto".

Di certo non è stata fatta alcuna chiarezza sui motivi della rottura e se in realtà un vera e propria rottura c'è stata o se si tratta semplicemente di una pausa di riflessione. Per fortuna ci sono le vacanze estive ad allietare il momento difficile e la bella Diletta si gode dei giorni in Cilento in compagnia della sua famiglia su cui dice:

"La famiglia è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro. Quanto alla casa: è un passaggio importante, la sintesi tangibile di tanti sacrifici".