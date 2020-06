Diletta Leotta va a fare trekking in montagna: i fan criticano l'abbigliamento

Domenica pomeriggio in montagna per Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN infatti si è concessa un fine settimana di relax insieme agli amici ed al fidanzato King Toretto, con cui è andata a fare trekking nel pomeriggio. Il tutto è ovviamente stato documentato sui social, dove la Leotta ha pubblicato una serie di foto.

La giovane presentatrice infatti ha sfoggiato una tuta aderente color carne, che ha lasciato davvero poco spazio all'immaginazione ed ha messo in mostra tutte le sue forme, frutto di ore ed ore trascorse in palestra.

Nella didascalia la Leotta ha scritto che "la vita è un viaggio da fare a piedi, in salita..ma insieme agli amici" ed ha raccomandato a tutti di indossare delle "scarpe comode".

Le foto però non sono state molto apprezzate dai fan, ed infatti il post ha suscitato una serie di dure critiche da parte dei followers che hanno ironizzato sull'abbigliamento ed accusato Diletta di aver approfittato di una gita per mettersi in mostra e scattare delle immagini acchiappa click. "Io vado col costume in montagna" scrive, ironizzando, un fan, altri invece l'accusano di voler "stare sempre al centro dell'attenzione".

Altri invece hanno pubblicato commenti estasiati per la forma fisica di Diletta, che post quarantena è stata anche vittima di un incidente al parco, durante un allenamento.